Dai Maya a Grillo, da Hollande a Atreju, dalle primarie a Renzi e Bersani, dalla Sicilia a Bettola, dal GanGnam Style al Follower, da Obama ai confronti tv, da Casa Pound al ritorno di Berlusconi fino alla salita in politica del tecnico, verso le elezioni politiche 2013.

Tutto questo e molto, molto altro, nelle quasi due ore di “Anno Zoro – Finale di partita 2012″, in una versione di circa 13 minuti più lunga rispetto a quanto andato in onda su Rai 3, il 2 gennaio 2012. Grazie a tutti coloro che più o meno consapevolmente hanno partecipato alla realizzazione di questo video, e un grazie particolare a Max Paiella e Mirko Matteucci “Missouri 4″ per le speciali apparizioni.

Buona visione.