Di elezioni non vinte e analisi della non vittoria, di Bersani e di Grillo, di giovani e di vecchi e di giaguari da smacchiare, di Renzi e di Sanremo, di Giletti e di Nanni Moretti, di uno che vale uno e parole guerriere liberatorie, sempre e comunque parlando al paese. Tutto questo e molto altro nella novantesima puntata di Tolleranza Zoro, andata in onda su Rai 3 il 3 marzo, nella prima puntata di Gazebo, in una versione di poco più breve.

Buona visione.